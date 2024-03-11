Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Haklılığınızı ispatlamaya çalışırken kendinizi yoruyorsunuz sevgili teraziler. Haklı olma çabanız boşa. Vermeniz gereken yerde tepki vermediğiniz için öfkeniz içerde birikiyor. Kesin ve net olun. Ne istediğinizi korkmadan net ifadelerle anlatın. Bunu önemsemezseniz haklıyken haksız duruma düşeceksiniz.
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