Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 11 Mart 2024 - 16:12

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Haklılığınızı ispatlamaya çalışırken kendinizi yoruyorsunuz sevgili teraziler. Haklı olma çabanız boşa. Vermeniz gereken yerde tepki vermediğiniz için öfkeniz içerde birikiyor. Kesin ve net olun. Ne istediğinizi korkmadan net ifadelerle anlatın. Bunu önemsemezseniz haklıyken haksız duruma düşeceksiniz.


En Çok Okunan Haberler