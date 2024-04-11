Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Uzun süredir zihninizde dönüp duran fikirleri bugün hayata geçirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. Geçmişte kaçırdığınız fırsatlara bir yenisini daha eklerseniz psikolojik anlamda toparlanmanız zor olabilir. Kendinize şans verin.
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