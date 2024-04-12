Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Her ne kadar zaman zaman yanlış kararlar alıyor olsanız da genel olarak şanslı bir insansınız. Rehavete kapılmayın. Hayat her zaman bu kadar şans getirmeyebilir. Elinizdeki fırsatları şimdiden iyi değerlendirmeye bakın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
- İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
- O komiser hakkında karar verildi!
- Akşener'e bir 'rica' da Erdoğan'dan!
- Malatya'da korkutan deprem!
- En kötü çift olan 4 burç
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- İYİ Parti’den ilk açıklama geldi!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- 'Bu davanın kazananı benim'