Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Bugün ailevi konular gündeme gelebilir sevgili teraziler. Anlaşmazlıklar, fikir çatışmaları canınızı sıkabilir. Üzeri kapanmış konuların tekrar açılması hoşunuza gitmese de sorunları geçiştirmeyin. Yakınlarınızın sizden beklentilerini karşılamaya çalışın.
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