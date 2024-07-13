Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Temmuz Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün ilişkilerinizle alakalı yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kafanızı netleştirmeli ve onları hedefe dönüştürecek somut planlar yapmalısınız. Dış görünüşle alakalı yapmak istediğiniz değişiklikler varsa bugün adım atabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Engin Polat'ın Gürcistan seyahatleri
- O Holdingle ilgili hırsızlık iddiası
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Ünlü ekran yüzü veda etti
- AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı
- Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: Bir çocuk öldü!
- Bakan Tunç'tan 'Kerem Kınık' açıklaması
- 'Anlaşmaya vardık'
- Gece 3’te soyadı tartışması
- Elektrik akımına kapılarak can verdiler!
- Erdoğan, Esad görüşmesi için Hakan Fidan'a talimat verdi