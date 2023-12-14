Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Aile içi ilişkilerde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorsa da problemleri ciddiye almanız gereken bir gün. Akışına bırakmak ilerde sorunların büyüyerek karşınıza çıkmasına sebep olacaktır. Sorunlardan kaçmayın.
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