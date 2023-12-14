Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Aralık 2023 - 17:26

Güncelleme: 14 Aralık 2023 - 17:26

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:

Aile içi ilişkilerde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorsa da problemleri ciddiye almanız gereken bir gün. Akışına bırakmak ilerde sorunların büyüyerek karşınıza çıkmasına sebep olacaktır. Sorunlardan kaçmayın.