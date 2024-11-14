Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İstemediğiniz sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. ‘Hayır’ demeyi öğrenmelisiniz. Fazla uyumlu olmaya çalışmak sizi yıpratıyor. Sağlık konuları gündemde olabilir. Kendinize zaman ayırmaya çalışın.
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