Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Arkadaşlarınızın sizi destekleyici tavırları enerjinizi yükseltiyor sevgili teraziler. Bugün yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni bir ilişki başlayabilir. Gelecek planlarınız için arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmak sevdiklerinizi de planlarınıza dahil etmek daha güçlü hissettirecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- 'Kafam attı, sinirlendim...'
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- Tartışmalı 'kule' yok paraya satıldı!
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- Bir tekel saldırısı daha!
- İBB'yi işaret etti, 'Kararını ver' dedi
- Deniz Seki, ameliyatını pişmanlıkla anlattı: Keşke...
- Peker'den imalı paylaşım