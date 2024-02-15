Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Şubat 2024 - 16:31

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İstemediğiniz sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. ‘Hayır’ demeyi öğrenmelisiniz. Fazla uyumlu olmaya çalışmak sizi yıpratıyor. Sağlık konuları gündemde olabilir. Kendinize zaman ayırmaya çalışın.



En Çok Okunan Haberler