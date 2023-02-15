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Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün ailevi konularda anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar canınızı sıkabilir sevgili teraziler. Eski defterlerin açılması hoşunuza gitmiyor fakat konuları çözüme kavuşturarak ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Sorunları önemseyin. Yakınlarınızın güvenini sarsmamaya çalışın.



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