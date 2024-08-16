Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Aile ve iş hayatınız bugün gündemde sevgili teraziler. Aile büyükleriniz veya üstlerinizle daha daha uyumlu ilişkiler kurmak için önemli kararlar alabilir, bu kararları ciddiyetle eyleme dökebilirsiniz. Nerede nasıl davranacağınızı bilmeniz bugün önemli olacak.
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