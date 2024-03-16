Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Mart 2024 - 17:25

Güncelleme: 16 Mart 2024 - 17:25

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille..