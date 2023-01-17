Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Terazi Burcu Yorumu

17 Ocak 2023 Salı, 00:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Yeni başlangıçların olabileceği bir gün sevgili teraziler. Mevcut işinizi büyütmek için attığınız adımlardan sonuç alıyorsunuz. Uzlaşma yeteneğiniz ve sezgisel zekanız size yeni yollar açıyor. Kendinize bakım yapmak, dış görünüşünüzle ilgilenmek ve değişim yapmak için uygun bir gün.



