Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, aile büyükleriniz veya üstlerinizle daha uyumlu ilişkiler kurmak için önemli kararlar almanın zamanı geldi. Bundan sonrası için ciddiyetle düşünmeniz gerekiyor. Nerede nasıl davranacağınızı iyi ayarlayın... İlişkileriniz hassas bir dengede.. Ertelemeyin.
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