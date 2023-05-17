Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 17 Mayıs 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:

İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Uyumlu ve aşırı insancıl tavırlarınızı biraz dengelerseniz dah kıymetli olacaksınız. Çok tavizkar davranmayın. Parasal konularda yeni teklifler alabilirsiniz. Düşü.nerek adım atın