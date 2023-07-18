Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Özel hayatınızla alakalı her şey yolunda gitse de sizi tatmin etmek zor görünüyor. Olumsuzluklara odaklandığınız sürece mutlu olmanız imkansız. İlişkiler açısından şanslısınız fakat bunu görebilmeniz için bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor.
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