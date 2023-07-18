Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Temmuz 2023 - 18:18

Güncelleme: 18 Temmuz 2023 - 18:18

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Özel hayatınızla alakalı her şey yolunda gitse de sizi tatmin etmek zor görünüyor. Olumsuzluklara odaklandığınız sürece mutlu olmanız imkansız. İlişkiler açısından şanslısınız fakat bunu görebilmeniz için bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor.