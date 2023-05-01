Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, bu aralar biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart. Sağlık sorunlarınız varsa kökeninde aşırı derecede uyumlu olma çabanız yatıyor. Dış görünüş ve estetik anlamında yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Binali Bey’in bulanık işleri
- MasterChef'in ünlü şefi yaşamını yitirdi
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- En çirkin yalan...
- Mehmet Hakan Atilla'nın pasaportuna el konuldu
- ‘Casuslar’ Ankara’da ODTÜ ve Hacettepe’de faaliyette(!)
- Kartlı sayaçlarda da ücretsiz doğalgaz geçerli mi?
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu
- Yargıtay'dan 'yol ve yemek parası' kararı