Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Aile içi ilişkilerde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorsa da problemleri ciddiye almanız gereken bir gün. Akışına bırakmak ilerde sorunların büyüyerek karşınıza çıkmasına sebep olacaktır. Sorunlardan kaçmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- Açıklama geldi!
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması
- Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması!