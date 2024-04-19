Günlük Burç Yorumları: 20 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Nisan 2024 - 16:35

Güncelleme: 19 Nisan 2024 - 16:35

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart. Kendinizi sorgulamanız gerekiyor. İnsanları kaybetmek pahasına da olsa kendinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Düşünmeyi bırakıp eyleme geçtiğinizde daha güzel olacak. Sağlığınıza dikkat edin.