Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Kendinizi bugün biraz yalnız ve gergin hissediyor olabilirsiniz sevgili teraziler. İlişkilerinizde kuramadığınız dengeler sizi insanlardan uzaklaştırıyor. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak kafanızı karıştırıyor olabilir, bildiğinizi yapın.
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