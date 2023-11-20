Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Hayatınıza yeni bir düzen getirmek için çabalayıp duruyorsunuz. Durup durup birden harekete geçen tavrınız size hata yaptırıyor. Planlamanızı iyi yapın ve asla yarım bırakmayın. Bir süre sonra hayatınızı istediğiniz şekilde yoluna koyacaksınız.
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