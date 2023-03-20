Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Çevrenizdeki insanları anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Her şeye bir cevap bulmaya çalışmak, her şeyi anlamlandırmaya çalışmak sizi yoruyor. Sizi gerçekten iyi hissettiren, içinizden gelen şeyler yapın. İş hayatınızda yolunda gitmeyen konuları akışına bırakın.
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