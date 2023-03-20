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Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Çevrenizdeki insanları anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Her şeye bir cevap bulmaya çalışmak, her şeyi anlamlandırmaya çalışmak sizi yoruyor. Sizi gerçekten iyi hissettiren, içinizden gelen şeyler yapın. İş hayatınızda yolunda gitmeyen konuları akışına bırakın.



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