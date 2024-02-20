Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Şubat 2024 - 16:24

Güncelleme: 20 Şubat 2024 - 16:24

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:

Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille..