Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, ilişkilerde bir türlü dengeyi oturtamadınız, çünkü iç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Yakınlarınızla haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde arayın. Bastırdığınız öfkeniz olur olmaz yerlerde ortaya çıkıyor, insanları sizden uzaklaştıran da bu.



