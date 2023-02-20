Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, ilişkilerde bir türlü dengeyi oturtamadınız, çünkü iç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Yakınlarınızla haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde arayın. Bastırdığınız öfkeniz olur olmaz yerlerde ortaya çıkıyor, insanları sizden uzaklaştıran da bu.
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