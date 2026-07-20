Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Güne Ay'ın burcunuzdaki son etkileriyle enerjik ve sosyal başlasanız da günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın Akrep burcuna geçişiyle odağınız tamamen maddi kaynaklarınıza ve kişisel değerlerinize kayıyor. Finansal durumunuzu sağlamlaştırmak, bütçenizi dengelemek ve yatırımlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Harcamalarınızı planlarken bütçenizdeki her bir ayrıntı kalemine özen göstermek kendinizi güvende hissettirecektir.

Kariyer:

Maddi kazançlarınızı artırmak, iş yerindeki pozisyonunuzu ve gelirinizi koruma altına almak adına stratejik kararlar alabileceğiniz bir gün. Üretkenliğiniz epey yüksek. İş dünyasında bugüne kadar edindiğiniz güçlü mesleki çevre ve kurduğunuz sağlam iş bağlantıları, beklediğiniz bir finansal kaynağın onaylanmasında veya yeni bir ticari anlaşmanın şartlarını belirlemenizde size destek olacaktır.

İlişki:

İlişkilerinizde bugün yüzeysellikten uzaklaşarak tamamen sadakat, süreklilik ve sarsılmaz bir güven arayışında olacaksınız. Partnerinizle ortak değerleriniz üzerine konuşmak, birbirinize vereceğiniz somut güvenceler bağınızı pekiştirecektir. Yalnız olan Teraziler için, ayakları yere sağlam basan, dürüst ve kendisine tam bir güven hissettiren karakterlerle yakınlaşma ihtimali oldukça yüksektir.