Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İstemediğiniz sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. Uyumlu olmaya çalışmaktan ziyade gerektiğinde ‘hayır’ diyebilmeyi öğrenmelisiniz. Bu kadar adaletli olmaya çalışmanız sizi yıpratıyor. Sağlık konuları gündemde olabilir.
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