Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

Günlük Yaşam:

Güneş’in burcunuza geçmesiyle beraber yaşam enerjinizin, özgüveninizin ve çekim gücünüzün tavan yaptığı bir döneme giriyorsunuz. Bugün kendinizi çok daha görünür, canlı ve motive hissedeceksiniz. İmajınızda yenilikler yapmak, kişisel hedeflerinize odaklanmak ve dış dünyaya kendinizi en iyi halinizle sunmak için harika bir Salı günü. Kararlarınızı alırken kendi isteklerinizi ön planda tutmaya özen göstermelisiniz.

Kariyer:

Kendi burcunuzda ilerleyen Merkür’ün Jüpiter ile kurduğu harika açı, size kariyer alanında kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Fikirlerinizi cesurca dile getirebilir, projenizi sunabilir ve iş ortaklıkları kurabilirsiniz. İletişim yeteneğiniz ve diplomatik üslubunuz sayesinde üstlerinizin ve iş çevrenizin takdirini kolayca kazanacaksınız. Yeni anlaşmalar imzalamak veya kariyerinizde büyük bir sıçrama gerçekleştirmek adına çok uygun bir gündesiniz.

İlişki:

Spot ışıklarının üzerinizde olduğu bu günde, ikili ilişkilerde son derece çekici bir konumdasınız. Partnerinizle olan bağınızda romantizm, denge ve adalet duygusu hakim olacak. Yalnız Teraziler için bu dönem, hayatlarına vizyon sahibi, zihinsel olarak kendilerini besleyecek yeni insanların girebileceği bir süreçtir. Kendinizi ifade ederken gösterdiğiniz zarafet tüm dikkatleri üzerinize çekecek.