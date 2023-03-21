Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, ilişkilerde bir türlü dengeyi oturtamadınız, çünkü iç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Yakınlarınızla haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde arayın. Olur olmaz yerlerde tepkisel tavırlarınız yakınlarınızı sizden uzaklaştırıyor.