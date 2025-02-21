Günlük Burç Yorumları: 22 Şubat Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Şubat 2025 - 15:53

Güncelleme: 21 Şubat 2025 - 15:53

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İş hayatınız ve ilişkilerinizle alakalı size katkı sağlayacak yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gündesiniz. İşler tam olarak istediğiniz gibi ilerlemiyormuş gibi görünse de başarılı olmamanız için bir sebep yok. Kararlarınızdan vazgeçmemelisiniz.