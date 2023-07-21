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Günlük Burç Yorumları: 22 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 21 Temmuz 2023 - 17:20

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorum: 

Sevgili teraziler, bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İçe dönmek, ne istediğinize karar vermek, biraz yalnız kalmak iyi gelecektir. İçinize atmayın. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulun. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz.



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