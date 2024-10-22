Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Ekim 2024 - 16:55

Güncelleme: 22 Ekim 2024 - 16:55

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. Sadece ne istediğinize odaklanmalı, kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Bildiğiniz ve istediğiniz yolda ilerleyin ve kararlı olun. İletişim problemlerine çok fazla takılmak zaman kaybı, bunu bilin.