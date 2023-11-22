Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Kasım 2023 - 17:12

Güncelleme: 22 Kasım 2023 - 17:12

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.