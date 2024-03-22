Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hayatınızdaki belirsizlikleri açığa kavuşturmak için acele etmeyin. Biraz akışına bırakmayı başarabilirseniz taşlar yerine oturacak. Hayatınızda dönüm noktası olabilecek zamanlara giriyorsunuz.
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