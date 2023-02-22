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Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, kalmak ile gitmek arasında bir yerlerde sıkışmış hissediyorsunuz. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Olduramadığınız ilişkilerden kararlılıkla vazgeçmelisiniz. Sizin için olayları akışına bırakma zamanı değil. Net olmalısınız.



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