Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, kalmak ile gitmek arasında bir yerlerde sıkışmış hissediyorsunuz. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Olduramadığınız ilişkilerden kararlılıkla vazgeçmelisiniz. Sizin için olayları akışına bırakma zamanı değil. Net olmalısınız.
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