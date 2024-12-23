Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Aralık Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün ilişkilerinizle alakalı yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kafanızı netleştirmeli ve onları hedefe dönüştürecek somut planlar yapmalısınız. Dış görünüşle alakalı yapmak istediğiniz değişiklikler varsa bugün adım atabilirsiniz.
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