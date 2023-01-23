Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İlişkileriniz bugün hiç olmadığı kadar belirsiz ve her şey muallakta.. Bunu böyle kabul etmeniz gerekiyor. İş hayatınızda çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Bugün rahat bırakın. Zorlamak sağlığınızı etkileyebilir.
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