Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İlişkileriniz bugün hiç olmadığı kadar belirsiz ve her şey muallakta.. Bunu böyle kabul etmeniz gerekiyor. İş hayatınızda çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Bugün rahat bırakın. Zorlamak sağlığınızı etkileyebilir.