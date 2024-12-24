Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Çevrenizdeki insanları anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Her şeyi anlamlandırmaya çalışmak sizi yoruyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımınızı esirgemeyin fakat kendinizi de ihmal etmeyin. Sizi gerçekten iyi hissettiren, içinizden gelen şeyler yapın.
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