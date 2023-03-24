Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İstemediğiniz sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. Uyumlu olmaya çalışmaktan ziyade gerektiğinde ‘hayır’ diyebilmeyi öğrenmelisiniz. Bu kadar adaletli olmaya çalışmanız sizi yıpratıyor. Sağlık konuları gündemde olabilir.



