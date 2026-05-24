Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya Ay'ın Başak burcundaki seyriyle biraz daha yavaş, iç dünyanıza çekilerek ve ruhunuzu dinlendirerek başlıyorsunuz. Ancak uzaklar, eğitimler ve hayata bakış açınızı ilgilendiren alandaki Güneş'in Satürn ile yapacağı kare açı, günlük koşturmacalarınız ve sağlığınız konusunda sizi kısıtlayabilir. Enerjinizi çok tasarruflu kullanmalı, kemik ve eklem ağrılarına dikkat etmelisiniz.

Kariyer:

Yurt dışı bağlantılı işler, ticaret, medya veya akademik alanlarda yürüttüğünüz projelerde bazı bürokratik engeller veya sözleşme gecikmeleri yaşanabilir. İş ortamınızdaki iş yükünün artması sizi yorsa da her bir ayrıntı üzerinde dikkatle durmanız gerekecektir. İş çevrenizle ve geçmişte oluşturduğunuz profesyonel bağlantılarla olan diyaloglarınızda resmiyeti korumalısınız.

İlişki:

Farklı şehirlerde veya kültürlerde olan partnerler arasında bugün iletişimsel kopukluklar veya zamanlama sorunları baş gösterebilir. Birbirinize karşı anlayışlı olmalısınız. Yalnız Teraziler için vizyonlarını ve hayat felsefelerini paylaşabilecekleri, olgunluğu ve ciddiyetiyle sarsılmaz bir güven aşılayabilecek insanlara karşı çekim hissetme potansiyeli yüksek.