Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Kasım 2023 - 17:03

Güncelleme: 25 Kasım 2023 - 17:03

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok tavizkar oluşunuz suiistimal ediliyor. Bu tavrınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Ekonomik anlamda düşünerek adım atın.



