Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün uyumlu ve dengeli ilişkiler kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Kararlı olmanız gerekiyor. Estetik ve dış görünüşle alakalı bugün kendinize zaman ayırabilirsiniz.. Zihninizi netleştirmeli ve hayallerinizi hedefe dönüştürecek somut planlar yapmalısınız.
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