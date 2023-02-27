Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İşlerinizin yolunda gittiğini görmek bir sonraki adım için size motivasyon sağlıyor. Seyahatler, yayıncılık, eğitim ve hukuki konularla alakalı pozitif gelişmelerin olabileceği bir gün. Fikirlerinizi özgüvenle ortaya atabilirsiniz. Desteklendiğinizi görmek ruh sağlığınıza da çok iyi gelecek.
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