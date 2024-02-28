Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Şubat Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Parasal anlamda yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Yaşam kalitenizi arttıracak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Hobilerinize zaman ayırın. Karar verdiğiniz konulardan vazgeçmeyin. Planlı hareket edin.
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