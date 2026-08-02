Günlük Burç Yorumları: 3 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Haftanın ilk gününde Ay'ın karşıt burcunuz olan Koç'taki dinamik seyri, odağınızı tamamen ikili ilişkilerinize, evliliğinize ve iş ortaklıklarınıza yöneltiyor. Bireysel kararlar almaktansa karşınızdaki insanlarla uyum sağlamak ve ortak adımlar atmak önem kazanacak. Birlikte alacağınız kararlarda ve yapacağınız anlaşmalarda her bir ayrıntı noktasını açıkça konuşmanız, gelecekteki olası pürüzlerin önüne geçecektir.

Kariyer:

Ortaklı yürütülen projeler, anlaşmalar, danışmanlıklar ve ikna süreçleri açısından oldukça hareketli bir Pazartesi. Uzlaşmacı ancak kararlı duruşunuzla masadan kazançlı çıkabilirsiniz. İş hayatınızda edindiğiniz geniş mesleki çevre ve sürdürdüğünüz güçlü iş bağlantıları, yeni bir ortaklığa adım atarken veya diplomatik görüşmeler yürütürken konumunuzu güçlendirecektir.

İlişki:

Özel hayatınızda romantizm, heyecan ve karşı tarafın enerjisine ayak uydurma temaları öne çıkıyor. Partnerinizle ilişkinize yenilik katacak adımlar atabilirsiniz. Yalnız Teraziler için, girdikleri sosyal davetlerde veya iş ortaklığı ortamlarında kendinden emin, ne istediğini bilen ve karizmatik biriyle tutkulu bir yakınlaşma doğabilir.