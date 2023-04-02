Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz sevgili teraziler. İçe dönmek, ne istediğinize karar vermek, biraz yalnız kalmak iyi gelecektir. Aksi takdirde ilişkileriniz tamamen bozulabilir. Hayır demeyi öğrenin, içinize atmayın. Kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelisiniz.
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