Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Kendinizi bugün biraz yalnız ve gergin hissediyor olabilirsiniz sevgili teraziler. İlişkilerinizde kurmayı zorlandığınız denge insanlardan sizi uzaklaştırıyor. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak kafanızı karıştırıyor, bu aralar bildiğinizi yapın ama kararlı olun.