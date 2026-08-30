Günlük Burç Yorumları: 31 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

Günlük Yaşam:

İkili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, evliliğiniz ve danışmanlık aldığınız konular yeni haftanın ilk gününde belirleyici hale geliyor. İnsanlarla olan diyaloglarınızda dengeyi kurmak ve yapıcı bir tutum sergilemek isteyeceksiniz. Karşınızdaki kişilerin beklentilerini dinlerken olayların her ayrıntısını objektif bir süzgeçten geçirmeli, sınırlarınızı da korumalısınız.

Kariyer:

İş hayatınızda bireysel hareket etmek yerine ortaklaşa yürütülen projelere yönelmek veriminizi artıracaktır. Sözleşmeler, anlaşmalar ve müşteri ilişkileri açısından oldukça hareketli bir gün. Sektörünüzde güçlü yer edinen kişilerle doğrudan temaslar kurarak mesleki çevre bağlarınızı pekiştirebilir, yeni iş bağlantıları aracılığıyla ticari hacminizi genişletebilirsiniz.

İlişki:

Birlikteliği olan Teraziler partnerleriyle karşılıklı anlayış ve empati içinde hareket ederek ilişkilerindeki uyumu en üst seviyeye taşıyabilirler. Yalnız Teraziler için ise sosyal veya mesleki ortamlarda tanışacakları, nazik, uyumlu ve kendilerini tamamlayan bir kimseyle ciddi adımların atılacağı yeni bir ilişki doğabilir.