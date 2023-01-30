Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu
İlişkilerde mükemmel uyumu yakalayacağınız bir gün. Eğitim konularına odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Bugün atacağınız adımlar ileride pozitif sonuçlar doğuracak. ‘Adalet artık yerini bulsun’ dediğiniz konular varsa beklediğiniz gün bugün olabilir. Düşünmekle kalmayın, eyleme geçin; bu şekilde çok daha tatmin olmuş hissedeceksiniz.
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