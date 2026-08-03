Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Salı gününde Ay'ın karşıt burcunuz olan Koç'taki dinamik seyri, odağınızı tamamen ikili ilişkilerinize, evliliğinize ve iş ortaklıklarınıza çeviriyor. Gün boyunca tek başınıza hareket etmek yerine karşınızdaki insanlarla uyum ve iş birliği içinde olmak önem kazanacak. Ortaklaşa yürüttüğünüz işlerde ve kararlarda her bir ayrıntı noktasını açıkça konuşmanız, yanlış anlaşılmaları tamamen ortadan kaldıracaktır.

Kariyer:

Ortaklı yürütülen projeler, anlaşmalar ve danışmanlık süreçleri açısından hareketli bir gün. Yapıcı ve uzlaşmacı tavrınızla iş ortamında dengeleri sağlayabilirsiniz. İş hayatınızda edindiğiniz geniş mesleki çevre ve sürdürdüğünüz güçlü iş bağlantıları, yeni bir ortaklığa adım atarken veya anlaşmalar imzalarken konumunuzu pekiştirecektir.

İlişki:

Özel hayatınızda partnerinizin önerilerine açık olmak ve birlikte vakit geçirmek aranızdaki bağı pekiştirecektir. İlişkinize heyecan katacak küçük sürprizler planlayabilirsiniz. Yalnız Teraziler için, katıldıkları sosyal davetlerde veya iş ortaklığı ortamlarında kendinden emin, ne istediğini bilen ve karizmatik biriyle tutkulu bir yakınlaşma başlayabilir.