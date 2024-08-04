Günlük Burç Yorumları: 5 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Ağustos 2024 - 15:55

Güncelleme: 04 Ağustos 2024 - 15:55

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Özel hayatınızla alakalı her şey yolunda gitse de sizi tatmin etmek zor görünüyor. Olumsuzluklara odaklandığınız sürece mutlu olmanız imkansız. İlişkiler açısından şanslısınız fakat bunu görebilmeniz için bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor.